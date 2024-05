Intervista Maldini, il giornalista Alciato ACCUSA: «Ricevuto pressioni per non pubblicarla»

Le parole del giornalista Alessandro Alciato sull’intervista realizzata con Paolo Maldini, ex dirigente del Milan

Alessandro Alciato, giornalista che ha realizzato l’intervista a Paolo Maldini per Radio TV Serie A con RDS ha postato postato su Instagram una storia che sta facendo discutere. Qualcuno ci ha intravisto una frecciatina al Milan, club di cui fino a poco tempo fa è stato dirigente. Fatto sta che il giornalista ha raccontato di queste presunte pressioni e gli utenti sui social si sono scatenati, avanzando le più disparate ipotesi a chi fosse rivolta.

LE PAROLE – «La tua libertà di pensiero fa sempre la differenza. Le pressioni per non mandarla in onda non mi sono piaciute. Per niente».