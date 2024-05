Calciomercato Torino, idea Praet per la trequarti? I tifosi provano a convincerlo così

Il calciomercato Torino parte da Dennis Praet, il punto sulla trattativa e come i tifosi sperano di convincere il belga al ritorno in granata

Il mercato al contrario. No, non è il titolo di un film né tantomeno l’incipit di un libro, per quanto in ambo i casi ci potrebbe calzare benissimo a pennello. Si tratta invece di quanto sta succedendo in sede del calciomercato Torino dal punto di vista delle trattative. Se (come il protocollo prevederebbe) il club granata era pronto a fiondarsi alla ricerca di nuovi giocatori per puntellare il proprio arsenale, questa volta è stato direttamente un’atleta a proporsi alla società calcistica piemontese.

Di chi parliamo? Di Dennis Praet. Nella giornata di martedì 8 maggio infatti, il talento belga ha confessato non troppo velatamente la volontà di lasciare il suo Leicester per cercare fortuna altrove. Questo, restringendo il campo, con tanto di menzione speciale per un suo possibile ritorno proprio sulle sponde del Po.

L’intervista rilasciata ai colleghi di Nieuwsblad, ha – come ampiamente prevedibile – infiammato in pochi istanti l’entusiasmo dei supporter sabaudi. Il pubblico granata ha infatti letteralmente invaso le pagine social del classe ‘94, nel tentativo per l’appunto di spingere ulteriormente per il trasferimento da lui stesso accarezzato. «Torna da noi», scrive infatti un utente. «Grande Dennis», «Torino ti aspetta» proseguono altri due sempre sul suo profilo Instagram. «Torna a Torino» chiosa un quarto, ma l’elenco sarebbe lunghissimo.

Insomma, fosse per i tifosi del Torino l’esterno d’attacco starebbe già brandendo un biglietto di sola andata verso il capoluogo piemontese. Quel che è certo è che il potenziale arrivo del numero 26 dovrebbe prima passare dalle (sicuramente meno emozionali) trattative sia con il giocatore che con lo stesso Leicester. Senza dimenticare che attualmente – in materia di mercato – il Toro alberghi un obiettivo ben più urgente: scovare il successore di Ivan Juric. Solo trovato il nuovo tecnico il patron Cairo e l’alto comando granata potrebbero eventualmente infilare in rete l’assist suggerito dai propri fan. Praet attende.