Glasner sul futuro: «Quando arriverà il momento, lo annuncerò»

L’allenatore austriaco Glasner rompe il silenzio sulle voci di mercato, ma non si sbilancia sull’ipotesi Milan

Le indiscrezioni che accostano Oliver Glasner alla panchina del Milan continuano a far discutere. Nelle ultime ore, il tecnico austriaco è stato avvicinato dai quotidiani austriaci Kronen Zeitung e Oberösterreichischen Nachrichten al termine di una partita di tennis disputata a Mehrnbach, in Alta Austria.

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Interrogato sulle numerose voci riguardanti il suo futuro professionale e sul possibile interesse del club rossonero, Glasner ha scelto la linea della prudenza, evitando conferme o smentite.

PAROLE – «È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c’è, non si fa nulla», ha dichiarato l’allenatore.

Parole che lasciano aperti tutti gli scenari e che non chiariscono in modo definitivo il suo futuro. Glasner non ha infatti fatto alcun riferimento diretto al Milan, mantenendo il massimo riserbo sulle possibili trattative in corso.

Nonostante ciò, il suo profilo continua a essere considerato tra i più accreditati per la futura guida tecnica rossonera. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per comprendere quale sarà la prossima destinazione dell’ex tecnico del Crystal Palace.