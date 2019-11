Gol Salcedo: prima rete in Serie A per l’attaccante scuola Genoa che sblocca il risultato tra Hellas Verona e Brescia

Eddie Salcedo festeggia la sua prima rete in Serie A. L’attaccante dell’Hellas Verona, scuola Genoa, sblocca il risultato al Bentegodi svettando di testa da azione di calcio d’angolo e porta in vantaggio gli scaligeri contro il Brescia.

Prima gol in campionato per il giovane attaccante classe 2001 che sta trovando una certa continuità nella squadra di Juric, che sta stupendo in questo avvio di campionato.