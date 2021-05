Mea culpa Gollini: «Chiedo scusa a tutti»

Giorni di rimpianti in casa Atalanta dopo il pareggio con il Sassuolo: le parole di Gollini, colpevole del rosso diretto

Tocca al portiere Pierluigi Gollini, sul suo profilo Instagram, scusarsi con i compagni e i tifosi per l’espulsione che ha lasciato in dieci l’Atalanta per quasi 70 minuti: «Mi spiace aver lasciato la squadra in dieci, chiedo scusa a tutti. Purtroppo questi incidenti fanno parte del gioco».

Dopo il pareggio sul campo del Sassuolo, la Dea ora non deve più commettere errori nella corsa Champions League ed era stato anche Marten De Roon a puntualizzare la necessità: «Da adesso per l’Atalanta è vietato sbagliare, perché le squadre alle nostre spalle corrono forti. Siamo tutti vicini, siamo alla pari con il Milan e la Juventus, per cui da adesso non si può sbagliare, dobbiamo vincerle tutte. Ma è ancora tutto nelle nostre mani però non dobbiamo più sbagliare. Spiace non aver preso i tre punti con il Sassuolo, avevamo l’occasione di vincere la partita e per questo c’è un po’ di rammarico. E’ ancora tutto nelle nostre mani, ma dobbiamo vincerle tutte», ha spiegato il trentenne mediano olandese al sito ufficiale dell’Atalanta.