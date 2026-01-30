Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuro

Goretzka dirà addio in estate al Bayern Monaco a parametro zero! Parla il ds Freund, quale sarà il futuro del centrocampista

La notizia era nell’aria, ma ora c’è anche l’ufficialità a spazzare via ogni dubbio: l’era di Leon Goretzka al Bayern Monaco è giunta al capolinea. Nessuna cessione lampo nelle ultime ore del mercato invernale, ma un addio programmato e definitivo al termine della stagione. Il centrocampista tedesco non rinnoverà il contratto e lascerà la Baviera da free agent a partire dal prossimo luglio. A confermare la separazione è stato Christoph Freund, il direttore sportivo del club tedesco, che ha voluto fare chiarezza sulla situazione del giocatore per evitare speculazioni in questi ultimi giorni di trattative.

L’annuncio di Freund: “Fine di un ciclo”

Le parole del dirigente sono state inequivocabili e hanno il sapore del tributo anticipato. «Il periodo di Leon al Bayern si concluderà in estate. Dopo 8 anni di successi, intraprenderà un’altra strada», ha dichiarato Freund ai media tedeschi. Tuttavia, il focus resta sul campo. Il Bayern, sempre in corsa per tutti gli obiettivi, non vuole distrazioni: «Nei prossimi mesi lotteremo insieme per raggiungere grandi traguardi». Un patto d’onore tra società e giocatore per chiudere la storia con nuovi trofei in bacheca.

Otto anni di dominio e il profilo del giocatore

Si chiude così un capitolo fondamentale della storia recente del club. Arrivato nel 2018 dallo Schalke 04, Goretzka è stato il motore del centrocampo bavarese per quasi un decennio. Centrocampista “box-to-box” dotato di una struttura fisica imponente e di un dinamismo eccezionale, il classe 1995 ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, inclusa la storica Champions League del 2020. La sua capacità di abbinare interdizione e inserimenti offensivi lo ha reso uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

Occasione di lusso a parametro zero

L’annuncio odierno accende inevitabilmente i riflettori del calciomercato internazionale in vista dell’estate. Goretzka che si libera a parametro zero rappresenta un’occasione ghiottissima per le big europee. In Italia, club come Juventus e Inter potrebbero drizzare le antenne. Ma la concorrenza sarà spietata, con la Premier League pronta a offrire ingaggi faraonici a un giocatore di 30 anni (il 6 febbraio ne compirà 31) ancora nel pieno della maturità calcistica. Il Bayern perde una colonna, l’Europa guadagna un pezzo pregiato sul mercato.