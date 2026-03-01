Connect with us
Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa

Published

52 minuti ago

on

By

Leon Goretzka

Goretzka al centro del duello milanese: Inter e Milan ci provano, ma lo stipendio fa tremare la trattativa

Leon Goretzka si prepara a diventare uno dei nomi più caldi dell’estate: la decisione di non rinnovare con il Bayern Monaco lo trasforma in uno dei parametri zero più ambiti del 2026. Dopo aver detto no all’Atlético Madrid a gennaio, il centrocampista tedesco valuta la prossima destinazione e tra le prime a muoversi c’è il Milan, alla ricerca di profili dalla dimensione europea per alzare il livello del centrocampo. Le incertezze su Fofana e il ruolo non da titolare fisso di Loftus‑Cheek spingono Allegri a considerare Goretzka il tassello ideale per la Champions che verrà.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’Inter entra in scena: rivoluzione tattica e nodo Calhanoglu

Anche l’Inter si è inserita con decisione nella corsa, complice il cambio di linea di Oaktree sugli over 30: per giocatori di livello assoluto, l’eccezione è ammessa. L’arrivo di Goretzka sarebbe funzionale alla trasformazione voluta da Chivu, orientato verso un 3‑4‑2‑1 più verticale e fisico. Il club ha già avviato i contatti con l’agenzia Roof, ma la trattativa si intreccia con il futuro di Calhanoglu, seguito dal Galatasaray. Senza rinnovo, i nerazzurri potrebbero essere costretti a valutare una cessione, aprendo un domino che renderebbe Goretzka ancora più strategico.

Ingaggio pesante e concorrenza internazionale: una sfida per Milan e Inter

Il tedesco percepisce 7 milioni più bonus e, da svincolato, chiederà un importante premio alla firma. Le milanesi dovranno quindi misurarsi con la concorrenza della Premier League e con club come il Napoli, pronti a inserirsi. Per convincerlo serviranno non solo risorse economiche, ma soprattutto un progetto tecnico credibile: l’Inter può giocare d’anticipo, mentre il Milan vede in Goretzka il profilo perfetto per completare un centrocampo d’élite insieme ai sogni Modric e Rabiot.

