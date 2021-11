Gravina: «Investiamo sui giovani per dare speranza e futuro»

Le parole del presidente della FIGC Gravina a margine della premiazione del Golden Boy 2021 organizzata da Tuttosport

A margine della premiazione del Golden Boy questa mattina nella sala ‘Paolo Rossi’ ha parlato Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC ha detto la sua sul calcio giovanile e sulla premiazione organizzata da Tuttosport.

GIOVANI – «Siamo onorati di ospitare questo importante riconoscimento devo consegnare un attestato di stima per la grande professionalità al direttore Jacobelli e al management di Tuttosport, che con questi progetti consentono di far crescere tutto il nostro movimento e mi offrono un prezioso assist, esaltando e valorizzando il talento dei giovani. Nel giorno della mia prima elezione in FIGC avevo parlato di nuovo Umanesimo, puntando su infrastrutture e valorizzazione dei giovani. Questo è un progetto che non si è esaurito né a Basilea né a Belfast: dobbiamo continuare ad investire sui giovani per dare speranza e futuro ad uno sport bello come il calcio.»