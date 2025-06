Graziani avverte Inter e Juve: «Come faranno a prepararsi? Il Mondiale per Club si farà sentire»

Le parole di Francesco Graziani su Inter e Juve, impegnate negli Stati Uniti nel Mondiale per Club e che potrebbero pagare il conto la prossima stagione

Francesco Graziani, ex attaccante campione del mondo e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare alcuni temi caldi legati al futuro dei giovani e alle fatiche dei top club italiani.

CAMARDA E IL PRESTITO AL LECCE – «È l’ideale in questo momento. Anche perché è una società che può aiutarlo a crescere. Gli danno maggiore fiducia, può fare una bella esperienza, si spera da titolare, ed è la collocazione più giusta. Perché è un ragazzo che deve giocare, facendosi le ossa in provincia per poi eventualmente tornare alla casa madre una volta che crescerà dal punto di vista tecnico e caratteriale. Scelta giustissima da parte del Milan».

LO STRESS POST-MONDIALE PER CLUB – «Come devono fare per prepararsi al nuovo anno? Questo Mondiale non ci azzecca nulla, l’ho detto a più riprese, data la stagione così lunga e stressante. L’Inter ha quasi 20 giocatori impegnati anche con le Nazionali. Ho dubbi legati sia all’Inter che alla Juventus, che hanno uno stress muscolare incredibile. Potrebbero pagarlo il prossimo anno. Sicuramente faranno le valutazioni, ma i giocatori riposeranno poco. Con Lautaro Martinez abbiamo visto l’anno scorso cosa è successo».