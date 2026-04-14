Grosso Fiorentina, Paratici spinge sul tecnico del Sassuolo per il post Vanoli: Aquilani nel mirino dei neroverdi

Grosso Fiorentina, Paratici accelera: il tecnico del Sassuolo in pole per il dopo Vanoli. Aquilani idea forte per i neroverdi

La vittoria ottenuta ieri sera contro la Lazio nel posticipo del lunedì ha il sapore di una mezza salvezza per la Fiorentina, ora quindicesima a quota 35 punti, con un margine di otto lunghezze sul Lecce terz’ultimo. Nel girone di ritorno i viola hanno raccolto 22 punti, uno in più di Milan e Roma, certificando la crescita della squadra sotto la guida di Paolo Vanoli, bravo a rimettere in carreggiata un gruppo che a gennaio sembrava in balia degli eventi.

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Vanoli, arrivato a novembre con un contratto fino a fine stagione e opzione di rinnovo legata ai bonus e al piazzamento finale, sembra però destinato a lasciare Firenze. La Fiorentina, infatti, guarda con decisione a Fabio Grosso, oggi al Sassuolo e molto stimato da Fabio Paratici per metodo, gestione del gruppo e prospettive di crescita. L’ex campione del mondo è in cima a una shortlist che comprende altri due nomi, tra cui quello di Enzo Maresca, considerato però difficilmente raggiungibile.

Intanto, proprio il Sassuolo potrebbe cambiare guida tecnica in estate. Nel mirino del club neroverde c’è Alberto Aquilani, protagonista di un ottimo lavoro con il Catanzaro e già apprezzato in passato alla guida della Primavera viola. Se non dovesse centrare la promozione in Serie A, il tecnico romano sarebbe pronto ad ascoltare offerte: Palmieri e Carnevali lo seguono da tempo e potrebbero affondare il colpo.