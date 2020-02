Guardiola, parla l’agente: «Mai stato vicino alla Juventus»

L’agente di Pep Guardiola, Giovanni Branchini, chiarisce le voci estive di un possibile arrivo del tecnico alla Juventus

Giovanni Branchini, agente di Pep Guardiola, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sulle voci di un possibile arrivo del tecnico alla Juventus.

BRANCHINI – «E’ una di quelle pagine nere per nostri media. Non c’è mai stato nulla con la Juventus, non sarebbe successo. Guardiola resterà al City in ogni caso. Se lascerà il City sarà al termine del suo contratto o perché il City opterà per un ridimensionamento in polemica con chi lo ha giudicato colpevole. Solo nel caso di un ridimensionamento il club potrebbe chiedere ai giocatori più importanti, e a Guardiola, di andare via».