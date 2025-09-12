Fiorentina, Gudmundsson: «Infortunio? Farò di tutto per esserci col Napoli. Italiani pazzi per il Fantacalcio». Le parole dell’islandese

Ai microfoni di Sport Mediaset, l’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche. L’islandese ha infatti riportato una storta alla caviglia durante la vittoriosa partita della sua nazionale contro l’Azerbaijan, mettendo così in forte dubbio la sua presenza per la terza giornata di campionato, che vedrà i viola affrontare il Napoli al Franchi.

NAPOLI – «Il Napoli è un top club sono una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto: averlo vinto lo scorso anno li rende favoriti in automatico. Quest’estate hanno anche comprato giocatori forti quindi per me sono tra i favoriti» .

INFORTUNIO – «Il mio infortunio? Sì, onestamente ho pensato: “Cavolo, ci risiamo” ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio solo tornare a giocare. Sto facendo di tutto per esserci questo weekend e spero di esserci».

PIOLI – «Penso che tutti abbiano visto come ha alzato il livello con il suo carattere, la sua esperienza e personalità. Ha trasmesso la giusta mentalità a tutti è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e ora sta a me ripagare la fiducia».

FANTACALCIO – «Io non ci gioco e non ho la mia squadra ma vedo quanto gli Italiani diventino pazzi per il Fantacalcio. Ma è divertente. In Islanda ne abbiamo uno simile ma siamo meno pazzi degli italiani. È divertente vedere gli italiani che mi scrivono sui social e impazziscono per il Fantacalcio».