Haaland Juve, spunta una clausola: ecco a che cifra può liberarsi dal Salisburgo il talentuoso attaccante norvegese

La Juve punta decisa su Haaland, l’attaccante classe 2000 che sta stupendo l’Europa partita dopo partita. Con la maglia del Salisburgo, soltanto in questo primo scampolo di stagione, la punta norvegese ha già segnato 15 gol in campionato, 8 in Champions League e 4 nell’OFB Cup: 27 in totale su 20 partite giocate.

Così, secondo Tuttosport, gli occhi di Paratici osservano il giovane con sempre maggior interesse. Anche perché la Bild riporta di una clausola rescissione da 20 milioni di euro all’interno del suo attuale contratto. Una cifra decisamente contenuta rispetto al suo valore, ma utilizzabile solamente nella finestra di mercato invernale. Le big d’Europa sono avvisate.