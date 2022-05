Haaland Manchester City, dalla Germania: visite mediche a giorni

Haaland Manchester City, in Germania sono sicuri: a giorni il norvegese effettuerà le visite con il suo nuovo club

Haaland e il Manchester City sono sempre più vicini a trovare un accordo per il trasferimento in Premier dell’attaccante, pronto a sbarcare alla corte di Guardiola in estate.

Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, le visite mediche del norvegese dovrebbero svolgersi a giorni, entro sabato al massimo. Solo dopo potrà essere dato l’annuncio ufficiale.