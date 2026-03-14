Haaland smentisce il Barcellona: niente blaugrana, il Real Madrid resta l’unica tentazione

Haaland rompe il silenzio dopo le tante voci: no al Barcellona, il Real Madrid resta l’unica destinazione possibile

Erling Haaland rompe il silenzio e scuote il mercato internazionale. Dopo essere stato trascinato nel turbolento clima elettorale del Barcellona, il centravanti norvegese ha deciso di mettere un punto fermo sulle voci riguardanti il suo futuro. La posizione della stella del Manchester City è inequivocabile: nessuna intenzione di vestire la maglia blaugrana e una sola, unica opzione sul tavolo nell’eventualità di un addio alla Premier League.

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IL NETTO RIFIUTO AL BARCELLONA

Negli ultimi giorni, il nome del cyborg norvegese è rimbalzato con prepotenza in Catalogna. Il candidato alla presidenza del Barcellona, Víctor Font, ha pubblicamente dichiarato di avere tra le mani un principio di accordo con il giocatore, scatenando un vero e proprio terremoto mediatico tra Spagna e Inghilterra. La reazione di Haaland non si è fatta attendere. L’attaccante ha manifestato tutto il suo malumore all’interno dell’ambiente del Manchester City, chiarendo come queste speculazioni siano totalmente prive di fondamento. A chiudere il caso è intervenuta anche la sua agente, Rafaela Pimenta, che ha smentito categoricamente qualsiasi contatto con il club catalano o con i suoi rappresentanti. L’entourage del giocatore non ha gradito affatto che il nome di Haaland venisse strumentalizzato per accaparrarsi voti in una campagna elettorale.



IL REAL MADRID COME UNICA DESTINAZIONE POSSIBILE

Se mai le strade di Erling Haaland e del Manchester City dovessero separarsi, la bussola del mercato punterebbe verso una sola direzione: il Santiago Bernabéu. Nel pensiero del norvegese, il Real Madrid rappresenta la naturale evoluzione di una carriera costruita per dominare l’Europa. Il fascino dei Blancos e l’ambizione di Florentino Pérez, da sempre attratto dall’idea di collezionare le più grandi stelle del pianeta, rappresentano l’unica vera tentazione capace di fargli cambiare maglia.



IL RINNOVO FINO AL 2034

Al momento, l’addio resta un’ipotesi remota. Haaland ha recentemente blindato il suo legame con i Citizens firmando un rinnovo monstre fino al 2034. Il club inglese gode di totale stabilità, non ha fretta di vendere e lo considera il perno intoccabile del proprio progetto. Sullo sfondo, però, resta la pesante ombra dell’inchiesta sulle presunte violazioni del Fair Play Finanziario. Qualora il City dovesse subire sanzioni sportive o economiche drastiche, l’intero scenario verrebbe ribaltato, spalancando definitivamente le porte della Casa Blanca al colosso norvegese.

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