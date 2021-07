Hakimi al PSG: Lippi in sede dell’Inter per risolvere gli ultimi dettagli

E’ entrato pochi minuti fa nella sede dell’Inter l’agente Davide Lippi, da sempre molto vicino all’agente di Hakimi e Lautaro Camano

Proprio qualche minuto fa è entrato nella sede dell’Inter l’agente Davide Lippi. Il procuratore è da sempre vicino all’agenzia di Camano, agente tra gli altri dei due nerazzurri Lautaro e Hakimi.

Il passaggio dell’agente in sede è significativo proprio per l’esterno marocchino. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Lippi sta svolgendo il ruolo di intermediario nell’operazione e sta per concludere il tutto con le ultime firme. Le cifre finali sono 60 milioni di euro, più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 milioni legati a bonus più difficili da raggiungere.