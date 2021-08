Hakimi fischiato dal pubblico di Tel Aviv: il motivo della protesta

Inizio in salita per Achraf Hakimi, alla prima ufficiale col PSG: fischi dagli spalti di Tel Aviv ma non per le sue prestazioni

Il Paris Saint Germain si gioca la Supercoppa francese a Tel Aviv contro il Lille campione di Francia. In campo per la prima ufficiale in maglia PSG anche Achraf Hakimi: l’ex Inter è diventato subito un pupillo per Pochettino.

Il pubblico di Tel Aviv però lo ha subissato di fischi. Il motivo non è legato alle sue prestazioni in campo ma alle sue posizioni “politiche” perchè con un tweet aveva sostenuto la causa palestinese, cosa che non è andata giù agli israeliani. Lo riporta RMC Sport.