Hakimi al Psg, Bellerin in pole per sostituirlo: la situazione

Hakimi nelle prossime ore sarà ufficializzato dal PSG. Inter a caccia del sostituto: in ascesa le quotazioni di Bellerin

Manca solo l’ufficialità per l’addio all’Inter di Achraf Hakimi. Nelle prossime ore il laterale marocchino volerà a Parigi per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale da 10 milioni di euro con il Paris Saint-Germain. Nelle casse dei nerazzurri finiranno circa 70 milioni, bonus compresi, con il giocatore classe ’98 che lascerà dopo una sola stagione Milano.

Marotta e Ausilio a caccia del sostituto, con le quotazioni di Hector Bellerin in ascesa come riporta La Gazzetta dello Sport. L’Inter avrebbe un budget a disposizione di 10 milioni di euro ( ci saranno più margini di manovra tra un anno) e punterebbe ad un prestito con un oneroso diritto di riscatto per convincere l’Arsenal a dare il via libera per il giocatore. I nerazzurri attraverso alcuni intermediari sono al lavoro per trovare un punto d’incontro, con i ‘Gunners’ che valuterebbero Bellerin intorno ai 20 milioni.