Hamann silura Guardiola: «Al City non l’hanno esonerato solo per il nome e la sua reputazione»

L’ex centrocampista Dietmar Hamann, non usa parole gentili per descrivere l’operato di Guardiola al Manchester City

Dietmar Hamann, ex centrocampista del Manchester City e della nazionale tedesca, non ha usato parole gentili per descrivere il lavoro di Pep Guardiola in Premier League. Queste le sue parole alla Bild.

«Credo proprio che questa sarà la sua ultima stagione al Manchester City. Penso sia rimasto come allenatore del City solo per il suo nome e la sua reputazione. Qualsiasi altro allenatore sarebbe stato esonerato dopo l’umiliante sconfitta contro il Lione in Champions League la scorsa stagione. Guardiola trascorre raramente più di tre stagioni in una società. Ricordo che cosa dicevano i giocatori del Bayern. Affermavano che dopo tre anni di lavoro con Guardiola erano completamente esausti dalle richieste dell’allenatore. Penso che le squadre di Pep siano brillanti per due o tre anni ma poi… Non penso che possano esserci dei miglioramenti dopo quel periodo»