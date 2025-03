Hancko Juve, affare in bilico? I bianconeri continuano a seguirlo ma dopo il no dal Feyenoord… Le ultimissime

Hancko Juve, colpo a rischio? I bianconeri non mollano e continuano a seguirlo ma dopo il no dal Feyenoord… La situazione

Tra i difensori più accostati al mercato Juve c’è sicuramente il nome di David Hancko, calciatore del Feyenoord per cui i bianconeri hanno fatto anche un’offerta (declinata) nella finestra di gennaio. Il giornalista Fabrizio Romano su X, fa il punto della situazione:

HANCKO JUVE– «Il passaggio di David Hancko alla Juventus in estate è ben lontano dall’essere garantito o concordato in questa fase. È sempre stato in cima alla lista della Juventus per mesi, con un’offerta respinta dal Feyenoord a gennaio ma la questione non è ancora conclusa. Diversi club sono ancora interessati ad ingaggiare Hancko».