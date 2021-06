Belgio, Hazard: «Non sono ancora al massimo, vedremo se giocherò»

Il fantasista della nazionale belga e del Real Madrid Eden Hazard ha parlato della sua condizione in vista di Euro2020

Eden Hazard, fantasista di Real Madrid e della nazionale belga, ha parlato ai microfoni di RTBF. Ecco le sue parole.

«Ho potuto giocare 10 minuti contro la Croazia e ho potuto fare soltanto una settimana d’allenamenti completa. Vedremo insieme allo staff medico come fare per la prima partita. Sceglierà il c.t., ma io non sono al massimo, quindi vedremo. Il Belgio ha molta pressione oggigiorno, la gente spera che faremo sempre meglio. Sappiamo di aver fatto qualcosa di magnifico al Mondiale tre anni fa e proveremo a migliorarci ancora»