Hazard incorona Sarri: «Tira fuori il meglio di noi, lo vorrei come prossimo ct del Belgio»

Eden Hazard è entusiasta del nuovo tecnico, tanto da suggerirlo come prossima guida della Nazionale dei Diavoli Rossi

Tutti pazzi per Sarri. Si potrebbero presentare così i primi mesi dell’ex tecnico del Napoli alla guida del Chelsea.Dall’arrivo del tecnico italiano i Blues hanno raccolto 8 risultati utili consecutivi, figli di un gioco che soddisfa a pieno tifosi e dirigenza del club londinese. Tra i più entusiasti c’è il belga Eden Hazard che ha incoronato il nuovo mister: «Gestiamo tanto il pallone, a lui piace così e gli allenamenti sono duri. Tira fuori il meglio di noi, lo vedrei in futuro sulla panchina del Belgio». Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il numero 10 del Chelsea si gode l’ottimo stato di forma svelando il suo segreto: «Sono quello di sempre, il nostro Mondiale è stato splendido ed il terzo posto è un risultato importante per il Belgio. La verità è che sto attraversando un periodo in cui segno molti gol, anche se non è sempre facile. Mi sento bene dalla finale di FA Cup».

Hazard ha sottolineato il particolare feeling che Sarri ha con i calciatori del Belgio. Da Mertens ad Hazard, entrambi rinati sotto le sapienti mani del mister di Napoli: «Con lui facciamo più possesso rispetto al passato e gli attaccanti traggono beneficio da questa nuova filosofia. Più possesso significa avere maggiori possibilità di creare occasioni, di dribblare l’avversario, di tirare in porta. Sa estrarre fuori il meglio di noi, evidentemente. Non voglio mancare dirispetto nei confronti di Roberto Martinez, ma quando la sua missione con la nostra nazionale sarà conclusa, il Belgio potrebbe pensare a Sarri per sostituirlo. I risultati mi sembrano ottimi».