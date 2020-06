Hellas Verona: gli scaligeri tirano poco da lontano

Il Verona di Juric tira poco ma ha comunque un’ottima pericolosità. E’ la squadra che meno conclude da lontano

Il Verona di Juric non tira tanto in assoluto (solo Toro e Brescia concludono di meno), ma effettua conclusioni con un elevato tasso di pericolosità. L’Hellas è infatti al nono posto per Expected Goals totali.

Inoltre, dei tiri che effettua, quasi tutti arrivano dentro l’area di rigore. Solo 3.7 conclusioni dalla distanza (numero più basso della Serie A), ossia circa il 32% dei tiri totali. La statistica più bassa della Serie A insieme alla Lazio, che dimostra come l’Hellas concluda poco da fuori area tanto in assoluto quanto in percentuale.