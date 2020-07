Hellas Verona, Juric: «Il Brescia è una squadra viva»

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric è intervenuto alla vigilia del match con il Brescia. Ecco le sue parole

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric è intervenuto alla vigilia del match con il Brescia. Ecco le sue parole sul sito ufficiale gialloblù:

«La salvezza virtualmente raggiunta? Vanno fatti grandissimi complimenti ai ragazzi, hanno fatto qualcosa di stupendo e gran parte del merito va a loro. Sono un gruppo straordinario, molto unito e per tutto l’anno si sono spronati l’un l’altro nei momenti difficili. Se adesso puntiamo ad un posto in Europa? Poche volte capita di trovarsi in una situazione così, è vietato rilassarsi, dobbiamo dare il massimo»

BRESCIA – «È una squadra viva, noi cercheremo di fare la nostra gara come sempre. Non faccio calcoli sulla formazione, è normale ci siano alcuni elementi reduci da quattro partite consecutive un po’ affaticati, valutiamo come sempre di giorno in giorno».