Hellas Verona, Stepinski: «Quest’anno siamo forti»

L’attaccante dell’Hellas Verona Mariusz Stepinski ha raccontato la stagione fino a qui disputata con la squadra gialloblù

Mariusz Stepinski ha parlato al sito ufficiale dell’Hellas Verona: «Quest’anno abbiamo un gruppo veramente forte. Tutte le cose buone che abbiamo fatto vengono dal gruppo. Penso sia questa la forza della squadra. Non mi pongo mai obiettivi a lungo termine: per me conta la partita più vicina».

«Gli obiettivi di un attaccante, per quanto mi riguarda, dovrebbero essere due: aiutare la squadra e fare gol in tutte le partite. Per un centravanti segnare è importante, la valutazione della sua prestazione dipende dal fatto che abbia fatto gol o meno», ha concluso l’attaccante gialloblù.