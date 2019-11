Thierry Henry torna in panchina. Dopo l’esperienza negativa al Monaco, il francese riparte dal Montreal Impact

Thierry Henry torna ad allenare. Dopo l’esperienza non proprio positiva in patria, al Monaco, l’ex giocatore di Arsenal e Barcellona riparte dalla Major League Soccer. Allenerà il Montreal Impact.

Un ritorno nel campionato d’oltreoceano, quindi, per il classe ’77, dopo l’esperienza da giocatore al New York Red Bulls. Ha firmato un contratto biennale con opzione per il 2022.