Hertha duro con Klinsmann: «Ha perso credibilità» – VIDEO

L’Herta Berlino ha risposto duramente alle dimissioni di Klinsmann con le parole dell’azionista di maggioranza Windhorst e il ds Preetz

È arrivata la dura risposta dell’Herta Berlino dopo le dimissioni choc di Jurgen Klinsmann da allenatore dei capitolini. Ecco cosa ha detto il club.

«Purtroppo devo dire che il modo in cui Jurgen Klinsmann ha rassegnato le proprie dimensioni, rende impossibile ogni futura relazione con l’Herta Berlino. Il modo in cui ci ha lasciati è inaccettabile e ora non possiamo coltivare alcuna collaborazione costruttiva tra di lui e gli altri membri in carica».