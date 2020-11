Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Inter, valido per la 7ª giornata di Serie A 2020/21.

58′ GOL DELL’INTER – Cross di Young dalla sinistra e girata di testa perfetta di Lautaro Martinez che batte Sportiello

Lautaro stepping up when Inter need him most 💯 pic.twitter.com/uqszqVsVC1

— Uncle Sharma (@RSharmzz) November 8, 2020