Higuain vuole lasciare la Juve: c’è il sì al Chelsea

Arriva Cristiano e Gonzalo fa le valigie. Il Pipita Higuain è destinato a lasciare la Juventus e ha già detto sì al Chelsea

Gonzalo Higuain ha un piede lontano dall’Allianz Stadium. Anzi, uno e mezzo, quasi due. Lo Stadium accoglierà Cristiano Ronaldo lunedì prossimo e contestualmente è pronto a salutare il centravanti argentino, diventato l’uomo Scudetto con il suo gol all’Inter. Il Pipita, dopo due anni intensi, ha deciso che è ora di cambiare aria e ha già detto sì al Chelsea. Secondo Il Corriere dello Sport, il centravanti bianconero vuole andare via ed è pronto ad accettare l’offerta dei Blues.

Quella del Chelsea sembra essere la destinazione più probabile per Higuain. I Blues continuano a lavorare per sbloccare la trattativa legale con il Napoli per Maurizio Sarri ma nel frattempo lavorano anche sui nuovi innesti e, salvo sorprese, il Pipita sarà il centravanti del Chelsea di Maurizio Sarri. I due si sono trovati benissimo a Napoli, hanno mantenuti vivi i rapporti, e torneranno a lavorare insieme in Inghilterra (prima esperienza in Premier League per entrambi). La Juve lo ha pagato 94 due estati fa, ora non vorrebbe scendere sotto i 65, al massimo si attesterebbe a quota 60. E con l’arrivo di CR7, lo scambio con Morata è diventato più difficoltoso.