Nella giornata di domani potrebbe arrivare la tanto attesa svolta che sbloccherà l’affare Higuain al Chelsea

Si surriscalda l’asse Londra-Torino. Quella di domani potrebbe diventare la giornata decisiva per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea. E’ previsto per domani infatti un incontro in Costa Azzurra tra il ds della Juventus Fabio Paratici e Marina Granovskaia, direttore tecnico del Chelsea. I blues presenteranno un’offerta al ribasso, circa 90-100 milioni per l’attaccante bianconero Gonzalo Higuain, ma non solo. Gli inglesi vorrebbero infatti inserire nell’affare anche il difensore Daniele Rugani, o in seconda battuta Mattia Caldara (valutato circa 5-10 milioni in meno rispetto al compagno).

La giovane dirigente dei Blues è pronta a incontrare la Vecchia Signora per provare a regalare a Sarri, dopo Jorginho, altri due suoi uomini: Rugani, che è cresciuto esponenzialmente con lui a Empoli, e Higuain, l’uomo da 36 gol nel suo Napoli. Per la Juve, chi si assicurerà il Pipita avrà anche un difensore. Il Milan rimane coinvolto in questo intricato triangolo di mercato e si appresta a rilanciare l’offerta per l’argentino.