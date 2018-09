E’ già ‘Hibrain’: Gonzalo come Zlatan, il Milan è sereno

Gonzalo Higuain non ha ancora segnato con il Milan ma anche Ibra rimase a secco nelle prime due giornate

Ansia Milan per il Pipita? No, non c’è nessuna preoccupazione in casa Milan per l’astinenza del centravanti rossonero che non segna in campionato da fine aprile, giorno di Inter-Juventus 2-3. Quel gol, il 28 aprile scorso, fu decisivo per la vittoria dei bianconeri, in rimonta, e probabilmente fu decisivo anche per la vittoria del campionato da parte della Juve di Allegri. Higuain, un po’ come accaduto a Ibrahimovic, non ha realizzato gol nelle prime due partite ufficiali con la maglia del Milan.

A differenza delle altre star rossonere, Ibra si sbloccò alla terza giornata di campionato. Il Pipita è rimasto a secco contro Napoli e Roma e spera di interrompere il digiuno nel prossimo impegno contro il Cagliari, alla Sardegna Arena. Ibra, come detto, non segnò nei primi due appuntamenti stagionali ma poi si scatenò, realizzando 9 gol in 16 partite. A Gonzalo manca ancora la prima rete ufficiale ma ha già messo a referto un assist, decisivo, nel 2-1 contro la Roma. Gonzalo ha segnato 111 reti in Serie A con le maglie di Napoli e Juventus e ora spera di trovare il primo centro con la maglia del Milan: il Cagliari è avvisato!