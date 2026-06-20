Hjulmand sempre più vicino al Milan? Dal Portogallo sicuri: ha già salutato compagni e staff allo Sporting! Il punto sulla trattativa

Morten Hjulmand rischia di diventare uno dei nomi più caldi dell’estate del Milan. L’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina rossonera ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul centrocampista danese dello Sporting Lisbona, già protagonista in Serie A con la maglia del Lecce e oggi considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare la mediana.

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Secondo quanto riportato da Record, Hjulmand avrebbe già salutato compagni di squadra e staff tecnico, segnale di una possibile partenza sempre più concreta. Il classe 1999 sarebbe infatti pronto a vivere una nuova avventura dopo l’esperienza in Portogallo, dove è cresciuto in maniera significativa fino a diventare capitano dello Sporting proprio sotto la guida di Amorim.

Hjulmand Milan, il legame con Amorim può pesare

Il rapporto tra Hjulmand e Amorim è uno degli elementi centrali di questa possibile operazione. Il tecnico portoghese ha sempre avuto grande stima del centrocampista, al punto da affidargli la fascia da capitano dopo appena una stagione insieme. Non è quindi un mistero che, nei primi confronti di mercato con il Milan, l’allenatore abbia indicato anche il suo nome tra i profili graditi.

Già la scorsa estate il danese avrebbe voluto lasciare lo Sporting, quando su di lui si era mosso il Manchester United dello stesso Amorim. Il club portoghese si oppose alla cessione, ma il giocatore avrebbe ottenuto la promessa di poter partire un anno più tardi a condizioni più favorevoli.

Hjulmand Milan, prezzo e concorrenza: il nodo centrocampo

La valutazione di Hjulmand si aggira oggi intorno ai 35-40 milioni di euro, cifra importante ma non fuori mercato per un giocatore con esperienza internazionale, leadership e conoscenza del campionato italiano. Il precedente di Gyokeres, liberato dopo una promessa simile per 65 milioni più 10 di bonus, conferma però che lo Sporting non farà sconti eccessivi.

Il Milan può inserirsi nella corsa, ma resta da capire quanto spazio ci sia realmente in rosa. I rossoneri hanno infatti una mediana già molto affollata e prima di affondare potrebbe servire qualche uscita. Hjulmand piace, Amorim lo conosce bene e lo vorrebbe: ora toccherà al club valutare se trasformare l’idea in una vera trattativa.