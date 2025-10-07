Hojlund, arrivano i goal a Napoli (e anche gli elogi). Le parole del tecnico della Danimarca - Calcio News 24

Hojlund, il ct Danimarca elogia Napoli: «Non è facile partire forte in un club come questo»

Rasmus Hojlund continua a conquistare l’attenzione non solo per le sue giocate, ma anche per la rapidità con cui si sta adattando al Napoli. Il giovane attaccante danese è stato celebrato in conferenza stampa dal commissario tecnico della Danimarca, che ha voluto sottolineare la difficoltà nel inserirsi con immediatezza in una squadra di livello elevato come quella partenopea.

Il percorso di Hojlund al Napoli è iniziato con numeri importanti: già nelle prime partite è riuscito a ritagliarsi spazio, segnando gol decisivi e mostrando una personalità inedita per la sua giovane età. Il tecnico danese ha sottolineato come l’impatto del giocatore sia stato ben oltre le aspettative. «Essersi inserito così presto e diventare determinante in due partite consecutive è qualcosa che non molti calciatori riescono a fare», ha affermato, lodando la capacità di Hojlund di emergere nei momenti cruciali.

La transizione al Napoli non è mai semplice, nemmeno per un talento puro. A differenza di club con pressioni minori, la realtà partenopea richiede di essere all’altezza fin da subito, con ambizioni alte e un pubblico esigente. Ed è proprio questo che rende l’ascesa di Hojlund ancora più notevole: non molti giovani riescono a «scaldarsi» gradualmente, ma lui ha dimostrato di poter partire forte. «Giocare accanto a de Bruyne in nazionale, attendersi di più da se stessi, e ambientarsi in una struttura di club con le ambizioni del Napoli non è affatto semplice», ha aggiunto il ct danese.

Il club azzurro ha scelto di dare fiducia a Hojlund in contesti importanti come campionato e Champions League, e finora la scelta sembra ripagare. Le aspettative su di lui sono alte, e non solo per il suo potenziale tecnico, ma anche per la capacità mentale di reggere la pressione di un palcoscenico grande come quello napoletano. Il Napoli lo ha accolto con la missione di competere ai massimi livelli, e lui ha risposto mostrando di essere pronto fin da subito.

In queste prime uscite, Hojlund ha già dimostrato di non essere un semplice prospetto: ha segnato, si è rivelato pericolo costante e ha saputo integrarsi in uno spogliatoio con tanti giocatori affermati. La fiducia della società, del tecnico e dei compagni sembra crescente, e il giovane danese potrebbe diventare un punto fermo del progetto Napoli.

Il futuro di Hojlund al Napoli appare luminoso: se riuscirà a mantenere costanza e continuità, potrebbe trasformarsi in una vera stella del calcio italiano. Intanto il suo impatto precoce solleva aspettative, ma anche responsabilità. E lui, secondo il suo ct, ha già dimostrato di saper rispondere presente.