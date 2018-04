Howedes, tentazione Allegri. Il tedesco si gioca il futuro contro il Napoli

Il difensore della Juventus, Benedikt Howedes, dovrebbe giocare dal 1′ minuto contro il Napoli. Il tedesco si gioca il futuro

Juve–Napoli sarà fondamentale, probabilmente decisiva, per lo Scudetto ma sarà una sfida importante anche per Benedikt Howedes. Il difensore tedesco, in gol contro la Sampdoria, è rimasto a guardare contro il Crotone, lasciando spazio a Stephan Lichtsteiner sulla fascia destra. Il giocatore tedesco, un giocatore di «spessore internazionale» secondo Massimiliano Allegri, si sta allenando bene e potrebbe avere una importante chance contro il Napoli. L’ex Schalke può sfruttare la sua duttilità tattica (può ricoprire tutti i ruoli della difesa) per strappare una maglia da titolare nel big match.

Allegri si fida di Howedes e potrebbe gettarlo nella mischia dal 1′ minuto. Il tedesco, dopo la Samp, ha parlato del futuro e non ha dato conferme sul suo futuro: «Vedremo quello che succederà». La sfida contro il Napoli potrebbe dire tanto sul futuro di Benedikt: un’ottima prova potrebbe indurre la Juventus a trattare con lo Schalke 04 per la conferma del giocatore arrivato in prestito oneroso a 3,5 milioni e con diritto di riscatto a 13 milioni (c’era l’obbligo a 25 presenze ma il giocatore, causa infortuni, è sceso in campo 2 sole volte). La Juve potrebbe confermare il difensore o con uno sconto sul riscatto oppure rinnovando il prestito.