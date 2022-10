Hutter: «Come far tornare Jovic quello di un tempo»

Adi Hutter, tecnico dell’Eintracht Francoforte, ha parlato del momento di Luka Jovic: le dichiarazioni sull’attaccante

Sul Corriere dello Sport parla Adi Hütter, allenatore dell’Eintracht Francoforte. Con lui Jovic fece una grande annata nel 2018-19 ed è quindi la persona più indicata per fornire qualche spunto per spiegare il momento molto complicato del centravanti della Fiorentina. Anche

contro la Lazio è stato tra i più negativi nell’11 schierato da Vincenzo Italiano.

L’AUTOSTIMA – «Il segreto fu tutto nel cambio del suo atteggiamento in campo. Risolti i problemi tra di noi, dopo il primo gol Luka prese a segnare a raffica sia in Bundesliga che in Europa League, dove ci trascinò fino alle semifinali. Più faceva rete e più cresceva in autostima. A dire il vero il nostro sistema di gioco era anche il top per lui: i compagni lo riempivamo di assist dentro l’area di rigore».



I PROBLEMI – «I suoi problemi attuali sono conseguenza di una questione tattica ma non solo. In Italia poi, se sei un attaccante, non troverai mai gli spazi che invece ci sono in Germania. Se in Serie A non vieni coinvolto nel gioco, dai soltanto l’impressione di essere mediocre». E Jovic lo è diventato? «Non scherziamo, parliamo di un grande attaccante:

Luka può segnare a qualsiasi livello. E presto riuscirà a dimostrarlo».