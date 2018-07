Hysaj lancia la sfida: «Napoli con Ancelotti e Juve con CR7, che spettacolo!»

Il terzino del Napoli, Hysaj crede allo scudetto e lancia il guanto di sfida ai bianconeri

Ci crede il Napoli. Ci crede anche Elseid Hysaj che lancia la sfida alla Juventus. Il terzino del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Ronaldo alla Juventus, Ancelotti al Napoli. Sarà una bella lotta, c’è anche l’inter e sarà un campionato che vedranno tutti.Scudetto? Noi ci crediamo in tutte le competizioni, poi vedremo come andrà a finire. Ancelotti? Ha le sue idee, stiamo cercando di migliorare. Lui gioca di più sugli esterni con i terzini e lavoriamo per arrivare a quello che chiede di più il mister».

Nonostante l’arrivo del super campione portoghese quindi il Napoli non si dà per vinto e rilancia la sfida ai bianconeri che nell’ultima stagione dovettero spingersi fino a 96 punti in classifica per battere i 91 punti dei partenopei. Quest’anno, forse, la musica sarà diversa grazie all’arrivo di uno dei migliori allenatori al mondo sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti.