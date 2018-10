Hysaj sfida Ronaldo: «Contro di me non ha mai segnato, campionato ancora aperto»

Il difensore del Napoli, Elseid Hysaj, spiega: «Solo sei punti di distacco tra noi e la Juventus. In Champions voglio battere il PSG»

Dopo la sosta della Nazionali, il Napoli sarà impegnato in uno dei tre anticipi del sabato, contro l’Udinese alla Dacia Arena. Intervistato da RadioKissKiss Elseid Hysaj ha parlato del prossimo appuntamento che attende gli azzurri: «Siamo tutti professionisti, le partite con le Nazionali non rappresentano un problema per noi. Il mister ed il suo staff sanno come recuperare i giocatori e saremo tutti pronti per sabato. Le ultime vittorie contro Liverpool e Sassuolo hanno dato morale». Il difensore del Napoli non si aspetta una partita semplice: «L’Udinese viene da tre sconfitte, sarà ancor più concentrata. Noi scenderemo però in campo per vincere e stiamo bene».

Hysaj tuttavia, non vuol sentir parlare di campionato già chiuso: «Non è assolutamente così, ci sono ancora tante partite da giocare. Ci sono solo sei punti di distacco, le emozioni saranno tante ancora. Cristiano Ronaldo? Quando abbiamo giocato contro non ha mai segnato e la cosa mi rende felice, ma ha fatto un grande assist».