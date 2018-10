Nella storia del derby della Madunina ci sono stati numero gol firmati da giocatori dell’Albiceleste ma nessuno di questi era del Milan

Mancano poco più di 48 ore ad uno dei più attesi derby di Milano degli ultimi tempi. Era da parecchio che il livello tra Inter e Milan non fosse così alto, con entrambe le squadre a lottare per obiettivi importanti e con le stesse possibilità di vittoria. Una partita che ha sempre regalato emozioni e gol. In particolare, direttamente dai canali rossoneri, arriva una statistica molto curiosa sulle reti segnate nella stracittadina. Ben 33 gol sono arrivati nel derby della Madunina da calciatori argentini. Ma a destare ancor più stupore è il fatto che nessuno di questi fosse milanista!

Dai capocannonieri di questa speciale classifica Demaria e Milito fino ai vari Simeone, Cruz, Schelotto e Zanetti, il tango ha sempre vestito la maglia nerazzurra. Ma quest’anno oltre a Icardi e Lautaro Martinez, c’è anche una speranza (e che speranza!) per il Milan: Gonzalo Higuain proverà a invertire la tendenza. Alla Scala del calcio, il tango è assicurato: sarà ancora interista o il Pipita lo tingerà di rossonero?