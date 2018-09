L’onestà di Ibra: «Premio Puskas? Non mi interessa se non ci sono io. Salah non doveva vincerlo»

L’attaccante del Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, ha detto la sua sul premio vinto dall’egiziano

Schietto, sincero e poco modesto. Tre caratteristiche che delineano perfettamente che tipo di uomo è Zlatan Ibrahimovic. Il mondo del calcio ha imparato a conoscerlo per le magie e i gol fatti in campo ma anche per le parole e i comportamenti avuti fuori da esso. A suon di parole si è meritato, lui come il suo agente Mino Raiola, le prime pagine di diversi giornali montando il più delle volte polemica.

L’ultima, in ordine, è quella fatta dopo l’assegnazione dell’ultimo premio Puskas. Tra lo stupore generale, visti i gol in lizza, ha visto quello di Mohamed Salah contro l’Everton, rete che ha preceduto le due bellissime rovesciate del Real Madrid di Ronaldo e Bale. Lo stesso attaccante svedese ha avuto da ridire: «Salah ha meritato di vincere il premio? No. Credo che Cristiano Ronaldo abbia fatto un bel gol (la rovesciata contro la Juventus, ndr), ma non so se era tra i candidati. Non ho seguito, non mi interessava: nessuno dei miei gol era in lista. E invece quello contro il Los Angeles FC doveva esserci. Ma vedremo, forse ci sarà l’anno prossimo».