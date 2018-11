Ibrahimovic-Milan, Leonardo non si sbilancia: «Parliamo con tanti»

Ibrahimovic-Milan, Leonardo sul possibile ritorno: «Parliamo con tanti, vogliamo rientrare nel mondo del calcio».

Quello del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è un tormentone destinato ad alimentare il calciomercato rossonero da qui a gennaio. Sul tema si è espresso dopo la sfida con la Lazio anche il Direttore generale dell’area tecnica Leonardo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”. «Non è il momento di parlare di calciomercato, – ha affermato il dirigente rossonero – tutte le cose che possono essere pensate ora non è detto che vengano concretizzate a gennaio. Stiamo parlando con tante persone, stiamo rientrando in un certo giro del mercato e della politica del calcio. Noi ora dobbiamo stare sereni. Vogliamo ristabilire una certa posizione per la società, sotto ogni punto di vista, per avere una certa identità ed essere riconoscibili».

Leonardo ha quindi commentato il pareggio maturato all’Olimpico contro i biancocelesti: «Non vincere la partita così all’ultimo minuto brucia – ha ammesso – ma è molto positivo perché era una gara difficile su un campo complicato e noi avevamo tante assenze. La squadra ha saputo soffrire e penso si debbano far loro i complimenti per l’atteggiamento. Sono convinto che il gruppo crescerà, perché ha qualità». Infine sulla vertenza fra il club di via Aldo Rossi e l’UEFA relativamente al fairplay finanziario: «Non hanno bene idea di quanto ci sarà da fare, – ha sostenuto il brasiliano – ma è una stagione piena di cose da sistemare. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo essere tutti bravi ad uscire da questo momento, ora siamo a un punto dalla Lazio e penso che ci sia una buona base».

