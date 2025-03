Ibrahimovic Milan, la sua posizione è a rischio? La rivelazione di Schira

Ibrahimovic Milan, la posizione dello svedese nella dirigenza non è più così sicura: la rivelazione di Nicolò Schira

Importante aggiornamento fornito da Nicolò Schira sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan: la posizione dello svedese in rossonero infatti è in bilico nella dirigenza e non sono da escludersi altri scossoni. Di seguito le parole del giornalista esperto di mercato dal suo canale Youtube.

«Sono 10 giorni che Ibrahimovic è sparito dai radar. Ufficialmente è malato, se così fosse gli auguriamo una buona guarigione. C’è chi dice che però lo svedese abbia fatto un passo indietro visto che Furlani è quello ad avere poteri di firma a sua differenza. Ibrahimovic credeva di essere il leader della dirigenza. La scelta Tare è stata bocciata da Furlani. Alle 11 di stamattina l’articolo della Gazzetta su Ibrahimovic è sparito dall’edizione Online del giornale. Come mai? Bisogna chiederlo alla Rosea. La sensazione è che qualcosa sia andato storto. Una versione che mi è arrivata è che nella notte sia arrivata la notizia di Allegri, ma in realtà non è una novità. Al di là di questo dettaglio, direi di monitorare la dirigenza del Milan. La situazione va assolutamente monitorata».