Il ct della Svezia ha parlato della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic ai prossimi Mondiali: ecco come la pensa Janne Andersson

Con le sue recenti dichiarazioni, Zlatan Ibrahimovic aveva aperto ad una clamorosa partecipazione ai Mondiali con la Nazionale svedese. Fantasie o un ‘colpo’ alla Ibra? Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha parlato della questione riportandola su piani più reali: «Con me è stato chiaro sul suo ritiro dalla Nazionale quando ne parlammo. Se hai perso il desiderio di passare 40-50 giorni all’anno con la Nazionale e stare con la famiglia o goderti il tempo libero io lo rispetto – le parole rilasciate in un’intervista a kicker – Non credo di poterlo persuadere da questa scelta. Preferisco lavorare con i 250mila che vogliono esserci (ride)».

Andersson ha poi proseguito, chiarendo anche di non aver mai pensato concretamente ad una sua convocazione per Russia 2018: «Se cambia idea, basta che mi chiami e mi dica che vuole esserci. Poi ci sediamo e parliamo di cosa potrebbe significare questo passo. Per adesso è tutta una speculazione». Porta aperta, ma non troppo, per un clamoroso ritorno di Ibrahimovic in Nazionale.