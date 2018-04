Ibrahimovic è sicuro: «Sarò al Mondiale»

Zlatan Ibrahimovic sta vivendo un ottimo periodo di forma a Los Angeles e si dice certo della sua partecipazione ai Mondiali

Zlatan Ibrahimovic ha abituato tutti alle sue dichiarazioni superbe ed esuberanti. E in America le cose non sono certo cambiate. Dopo la lunga polemica tra la stella svedese e la Fifa per la sua partecipazioni ai Mondiali in Russia, ieri Ibra ha sorpreso tutti con un intervista rilasciata ad uno show della tv americana dell’ABC.

L’attuale attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato a proposito proprio della possibilità di vederlo a giugno con la maglia della Svezia. «Certo che vado alla Coppa del Mondo. Tuttavia questo è tutto ciò che posso dire, altrimenti mi criticano. Devo stare attento a cosa dico, ma un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale».