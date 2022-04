Ibrahimovic out tre partite: ma pensa di poter determinare lo scudetto. Lo svedese non pensa all’addio

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic per i prossimi dieci giorni (nuovo acciacco al ginocchio): questo significa che salterà sicuramente la partita col Genoa, il derby di Coppa contro l’Inter e pure la gara successiva con la Lazio. La speranza del Milan e dei suoi tifosi è rivedere lo svedese almeno in panchina il 1° maggio (data e orario da confermare) contro la Fiorentina a San Siro.

Zlatan crede ancora nel rush scudetto e pensa di poter trascinare i compagni nell’impresa che potrebbe diventare il sigillo della sua carriera. Il suo contributo nelle ultime partite, anche a livello di personalità, potrebbe essere fondamentale.

Che cosa succederà alla scadenza del contratto di Zlatan, nessuno al momento può dirlo. Molto dipenderà dal fuoriclasse svedese, che non sembra aver voglia di smettere nonostante la delusione del Mondiale mancato. Finché potrà, Ibrahimovic vorrà restare in campo. E questo lungo, imprevisto stop forse non farà altro che aumentare il suo desiderio di essere ancora protagonista in campo, non soltanto sui social o in tv.