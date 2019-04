Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Sul bomber argentino ci sono Juventus e Real Madrid

Mauro Icardi si allontana a grandi passi dall’Inter. Il destino del centravanti nerazzurro infatti sembra essere ormai segnato. Il club interista e il giocatore hanno trovato un accordo momentaneo, per chiudere nel migliore dei modi la stagione, soprattutto per il bene dell’Inter, ma la tregua è solo passeggera, il cessate il fuoco non porterà a una soluzione diversa nel futuro di Maurito che non sarà più a tinte nerazzurre. L’argentino andrà via a fine anno, ne sono sicuri anche in Spagna.

Il quotidiano As ha affrontato la questione relativa al futuro del giocatore argentino di proprietà dell’Inter. Il calciatore ha un contratto con l’Inter. Il rinnovo è stato ormai accantonato e a fine stagione ci sarà l’addio. L’Inter sa bene che non può più chiedere i 110 milioni di euro della clausola e tanti club ora ne vogliono ‘approfittare’. Il giocatore piace a Juventus, Napoli e Manchester United, pronto a inserire nell’affare Romelu Lukaku. Su Mauro c’è anche il Real Madrid, pronto a offrire 60 milioni di euro. La Juve però, secondo i colleghi spagnoli, sarebbe in pole per l’ingaggio del bomber nerazzurro in vista della prossima stagione.