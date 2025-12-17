Icardi Roma, il giocatore è stato proposto ai giallorossi per gennaio: la posizione del club capitolino sul possibile arrivo del giocatore dal Galatasaray

Icardi Roma, l’attaccante argentino sarebbe stato proposto ai giallorossi. Per il momento, comunque, nessuna apertura da parte dei capitolini

Il nome di Mauro Icardi torna a circolare con insistenza in ottica Serie A e, tra le ipotesi più suggestive, prende corpo quella che porta alla Roma. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray, è infatti in scadenza di contratto e potrebbe diventare un’occasione interessante per diversi club italiani in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di Sportmediaset, il profilo di Icardi sarebbe stato proposto a più società del nostro campionato, tra cui Roma, Milan e Como. Al momento non si parla di una trattativa concreta, ma di semplici sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, l’idea Icardi non passa inosservata, soprattutto considerando le esigenze offensive del club giallorosso.

La Roma è infatti alla ricerca di un attaccante di esperienza internazionale, capace di garantire gol e leadership. In questo senso, Icardi rappresenterebbe un profilo di assoluto livello: conosce perfettamente la Serie A, ha già vinto la classifica marcatori e ha dimostrato, anche in Turchia, di saper essere decisivo sotto porta. L’ipotesi Icardi potrebbe quindi inserirsi in una strategia volta ad alzare il peso offensivo della squadra.

Dal punto di vista economico, la situazione contrattuale dell’argentino potrebbe favorire il club capitolino. Essendo in scadenza, Icardi potrebbe arrivare a condizioni più sostenibili rispetto al passato, anche se restano da valutare l’ingaggio e l’impatto complessivo dell’operazione. Proprio questi aspetti rappresentano al momento i principali nodi da sciogliere per trasformare il semplice interesse in qualcosa di più concreto.

Va detto che, allo stato attuale, Icardi resta una suggestione di mercato più che una pista avanzata. La Roma non ha ancora avviato contatti ufficiali né con il Galatasaray né con l’entourage del giocatore. Molto dipenderà dalle scelte tecniche della società, dal progetto sportivo e dalle eventuali uscite nel reparto offensivo.

Nonostante ciò, il nome di Icardi continua a essere caldo nel panorama italiano. Il suo ritorno in Serie A avrebbe un forte impatto mediatico e tecnico, e la Roma rappresenterebbe una piazza ideale per rilanciarsi ad alti livelli. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’ipotesi Icardi resterà solo una voce o se potrà trasformarsi in una reale opportunità di mercato.