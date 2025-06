Salernitana, Iervolino: «Subiti episodi anomali, prendendo delle scuse da Gravina. Se questo è il suo calcio…»

Le parole di Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana, dopo la retrocessione in Serie C maturata ai playout. Tutti i dettagli in merito

Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana, ha parlato al Il Mattino dopo la sconfitta contro la Sampdoria ai playout.

GRAVINA – «Ha detto che ci si trincera dietro gli alibi: questa è una caduta di stile che mi fa avere un giudizio differente su di lui. Se per Gravina è una stagione regolare giocare un mese dopo i playout; oppure venire a sapere sei mesi dopo di una penalizzazione, per giunta con questi torti arbitrali subiti. Sono parole assolutamente non condivisibili. Inaspettate rispetto al suo ruolo. Se questo è il calcio che lui vuole gestire io non lo condivido».

RICORSO AL TAR – «È oggettivo che ci siano stati episodi anomali riguardo la sospensione del playout con il Frosinone. Mi auguro che al Tar possano accogliere le nostre rimostranze».

RIPESCAGGIO – «Anche quello. Premetto che avevo un sogno…. mi sono impegnato per realizzarlo, non ce l’ho fatta e mi dispiace per la città, perché volevo fare di più e non ci sono riuscito. Mi devo cospargere il capo di cenere e chiedere scusa. Ma voglio ripartire. Subito. Intanto abbiamo adito la giustizia sportiva ed è nostro diritto andare al Tar dove proveremo a difenderci perché riteniamo di avere subito una enorme ingiustizia».

TIFOSI – «Rispondo con i fatti: proprio oggi abbiamo deliberato un nuovo aumento di capitale di 15 milioni. Ripartiremo con una squadra forte per vincere subito».

GIRONE B – «Sarebbe meglio anche per questioni di ordine pubblico. Parlando a livello informale riteniamo sia la soluzione migliore per tutti».