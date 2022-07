Il Bayern piomba su Osimhen: suggestione Ronaldo per il Napoli?

Il Bayern Monaco si sarebbe messo sulle tracce di Osimhen e sportmediaset rilancia la suggestione di Cristiano Ronaldo in azzurro

Il Napoli su Cristiano Ronaldo? Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Mendes starebbe pensando ai napoletani per piazzare il portoghese in un club che giocherà in Champions League.

Dietro a questo rumor c’è il fatto che dalla Germania danno per certo l’affondo del Bayern Monaco su Victor Osimhen, con 100 milioni pronti per il club di De Laurentiis.