Il campionato 2020/21 non è affatto scontato

Dopo aver vissuto settimane dense di calcio per recuperare le partite che sono state rinviate a causa della pandemia, il campionato è ripreso, almeno all’apparenza, come se nulla fosse successo (o quasi).

Un mercato che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi di diverse squadre e un calendario che ha fin da subito creato grandi aspettative per delle sfide mozzafiato.

Prima di iniziare, molti bookmaker davano la Juventus come sicura squadra vincitrice, ma alla luce degli ultimi avvenimenti che interessano il nostro Paese, sembrerebbe che qualcosa potrebbe anche cambiare e il risultato finale non è detto che sia così scontato.

Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno

Sembra che il campionato non voglia fermarsi e c’è, quantomeno ora, la tendenza a giocare il più possibile, anche se all’interno della squadra vi siano effettivamente dei giocatori che risultino essere positivi al Covid-19. Le stesse regole della Lega Calcio hanno dimostrato di avere delle falle che non sono in grado di coprire qualsiasi evento e vi sono state delle situazioni veramente difficili da valutare e che potrebbero danneggiare una squadra che, di fatto, si trovi nella condizione di impossibilità di affrontare una determinata sfida.

Questo comporta inevitabilmente che le squadre avranno un organico talvolta ridotto e, anche a causa di infortuni di altro tipo e squalifiche assegnate dal giudice sportivo, la rosa di una squadra sulla carta molto forte, potrebbe essere decimata e di conseguenza si troverebbe a giocare una sfida decisiva con giocatori di seconda o terza fascia.

Risultati inaspettati

Alcune squadre stanno di fatto raccogliendo davvero tantissimo e si trovano in una posizione di classifica che sinceramente nessuno si sarebbe aspettato. Quanto durerà e dove saranno collocati alla fine della stagione resta un mistero, ma intanto si godono una posizione prestigiosa e sono di certo pronti a dare battaglia e a non cedere nemmeno di un centimetro.

Quello che stupisce anche un po’ è che quelle squadre come la Juventus, l’Inter e la Lazio stanno faticando un troppo, anche contro squadre piuttosto modeste. La lunghezza del campionato, però, farà nuovamente cambiare le cose e le squadre più attrezzate, ovvero quelle con una rosa più ampia, avranno modo di far vedere di cosa sono capaci, anche nei momenti di difficoltà.

Un’occasione da poter sfruttare

Se da un lato qualche tifoso resta deluso dai risultati della propria squadra del cuore, dall’altro, le quote calcio dimostrano di essere sempre più interessanti e anche il risultato più scontato all’apparenza, non lo sarà affatto.

Grazie a delle situazioni eccezionali, una quota particolarmente alta, potrebbe ingolosire qualche scommettitore che, a ragion veduta, potrebbe tentare il “colpaccio” e scommettere su una squadra che in una condizione di totale normalità, non avrebbe alcuna speranza di battere un’avversaria con un certo blasone.

Ovviamente, bisogna calcolare una certa percentuale di rischio che potrebbe far saltare anche la schedina più solida, ma d’altronde, ogni giocatore navigato, sa che un evento eccezionale e inaspettato può di fatto capitare ogni volta che si decide di scommettere.