Ancora Sandro Tonali prima del Bologna: «Pioli è stato importante per me»

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato prima del Bologna: «Pioli è stato importante per me: ha saputo parlarmi»

Il giocatore del Milan Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Bologna.

STADIO PIENO – «Vedere così tanta gente allo stadio mi rende orgoglioso. Sappiamo che dobbiamo ancora fare tanto per raggiungere il nostro obiettivo e fare la facilità dei nostri tifosi. Vogliamo che tornino a casa contenti stasera».

PIOLI – «Il mister è stato importante per me: ha saputo parlarmi e gestirmi, che non è una cosa facile. È un punto di riferimento per lo spogliatoio».